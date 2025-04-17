Губернатор Котюков провёл встречу с новым главой Красноярской митрополии

«Много лет мои коллеги выстраивали в регионе систему межнационального и межконфессионального уклада. Как сказал недавно наш президент, Красноярский край — регион большой, и очень важно, чтобы люди чувствовали здесь себя одной большой семьёй», — сказал во время встречи Михаил Котюков.