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Губернатор Котюков провёл встречу с новым главой Красноярской митрополии

Михаил Котюков и митрополит Никита обсудили планы и задачи.

Источник: Telegram-канал Михаила Котюкова

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провёл встречу с новым митрополитом Красноярским и Ачинским Никитой. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Михаил Котюков и митрополит Никита обсудили планы и задачи, которые обозначил главе Красноярской епархии в качестве приоритетных Патриарх Кирилл, в том числе по работе с детьми и молодёжью.

«Много лет мои коллеги выстраивали в регионе систему межнационального и межконфессионального уклада. Как сказал недавно наш президент, Красноярский край — регион большой, и очень важно, чтобы люди чувствовали здесь себя одной большой семьёй», — сказал во время встречи Михаил Котюков.

Напомним, 13 апреля епископа Никиту возвели в сан митрополита Красноярского и Ачинского. Церемония возведения в сан состоялась на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.