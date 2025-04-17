Лукашенко сообщил, что Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства

В 2014 году он попросил Банк России зафиксировать курс рубля и удерживать его на «разумном уровне» для борьбы с инфляцией. Через год Глазьев стал одним из авторов доклада Столыпинского клуба, в котором говорилось, что российская экономика может расти темпами до 10% в год, но для этого нужно отказаться от политики затягивания поясов и ограничения денежной массы в пользу масштабного стимулирования экономического роста.