Удар Taurus по объектам в РФ будет расценен как участие ФРГ в конфликте

«Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в качестве цели, как вы заметили, (Фридрих.— “Ъ”) Мерц уверенно обозначал Крымский мост… все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).
13 апреля лидер немецких христианских демократов и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности поставить стране дальнобойные ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. «Украина нуждается в стратегической наступательной способности, включая удары по сухопутному коридору между Россией и Крымом», — сказал господин Мерц. Ряд европейских дипломатов, включая представителей Польши и Нидерландов, уже поддержали такой шаг. Ожидается, что европейские представители обсудят этот вопрос 9 мая в Киеве на встрече лидеров «коалиции желающих» из 30 стран.
Подробнее о позиции Германии — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц настроен по-боевому».