Удар Taurus по объектам в РФ будет расценен как участие ФРГ в конфликте

«Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в качестве цели, как вы заметили, (Фридрих.— “Ъ”) Мерц уверенно обозначал Крымский мост… все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).