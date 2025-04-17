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Лукашенко поручил привести в чувство холдинг «Амкодор»

Машиностроительный конгломерат поставляет в Россию дорожные, строительные, сельскохозяйственные и коммунальные машины, а также участвует в проектах импортозамещения, поэтому является очень перспективным для союзного рынка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Предприятия холдинга «Амкодор» нельзя загубить, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко назначенному сегодня главе администрации Советского района Минска Александру Щековичу.

Белорусский лидер напомнил, что в этом районе находятся некоторые предприятия холдинга — в частности, речь идет об «Амкодор-Белвар» (производит автомобильную светотехнику, бытовую и медицинскую технику) и «Промсвязь» (оборудование проводной электросвязи).

«Я очень буду ждать твоего подключения. С “Амкодором” у нас большие проблемы», — констатировал Лукашенко.

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой, который также присутствовал на встрече, уточнил, что данные проблемы касаются всего холдинга, а не отдельных компаний.

«Поэтому надо приводить это предприятие в чувство. И ни в коем случае нельзя загубить», — добавил глава государства.

По его словам, «Амкодор» является очень перспективным предприятием не только для Беларуси, но и для России. Во многих российских регионах дорожная, строительная, сельскохозяйственная, коммунальная, лесная техника производства «Амкодор» весьма востребована.

Холдинг объединяет 27 предприятий, заводы и сервисные центры расположены в Беларуси, России, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш.