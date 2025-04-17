Гуцул оставили под домашним арестом

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинев отклонила запрос стороны защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и оставила политика под домашним арестом, говорится в оглашенном решении суда.
В столице Молдавии в четверг прошла акция в поддержку Гуцул, находящейся под домашним арестом по обвинениям в финансовых нарушениях. В судебной инстанции рассматривался запрос адвокатов об отмене главе Гагаузии меры пресечения свободы в виде домашнего ареста.
«Апелляционная палата постановила признать необоснованным ходатайство стороны защиты и оставить в силе решение суда Чекан (района Кишинева — ред.) о помещении Гуцул Евгении под домашний арест сроком на 30 суток», — говорится в оглашенном решении суда.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ране выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как «тоталитарные методы». Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.️