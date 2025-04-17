Израильтянам запретили въезд на Мальдивы

В июне прошлого года Мальдивы уже запрещали въезд в страну израильтянам, но вскоре этот запрет был отменен, так как под него попадали израильские арабы, которые также въезжали на Мальдивы по израильскому паспорту. В качестве другой причины отмены запрета называлось давление США.