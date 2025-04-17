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Израильтянам запретили въезд на Мальдивы

Телеканал CNN сообщил о запрете, ссылаясь на решение властей Мальдивских островов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Мальдивы запретили въезд в страну гражданам Израиля, объяснив это геноцидом против палестинцев во время конфликта в Газе, пишет «Интерфакс».

В заявлении канцелярии президента Мальдивской республики говорится, что глава государства Мохамед Муиззу ратифицировал поправку к иммиграционному закону страны. Ранее документ был согласован в парламенте. Поправка к закону об иммиграции прямо запрещает въезд на Мальдивы тем, у кого есть израильский паспорт.

В заявлении подчеркивается, что изменения закона демонстрируют четкую позицию правительства республики в ответ на «зверства и продолжающиеся акты геноцида, совершаемые Израилем против палестинского народа».

В июне прошлого года Мальдивы уже запрещали въезд в страну израильтянам, но вскоре этот запрет был отменен, так как под него попадали израильские арабы, которые также въезжали на Мальдивы по израильскому паспорту. В качестве другой причины отмены запрета называлось давление США.

Мальдивы — островное государство с республиканской формой правления, расположенное в Индийском океане к югу от Индостана. Государственной религией Мальдивской республики является ислам.