Израильтянам запретили въезд на Мальдивы

Мальдивы запретили въезд в страну гражданам Израиля, объяснив это геноцидом против палестинцев во время конфликта в Газе, пишет «Интерфакс».
В заявлении канцелярии президента Мальдивской республики говорится, что глава государства Мохамед Муиззу ратифицировал поправку к иммиграционному закону страны. Ранее документ был согласован в парламенте. Поправка к закону об иммиграции прямо запрещает въезд на Мальдивы тем, у кого есть израильский паспорт.
В заявлении подчеркивается, что изменения закона демонстрируют четкую позицию правительства республики в ответ на «зверства и продолжающиеся акты геноцида, совершаемые Израилем против палестинского народа».
В июне прошлого года Мальдивы уже запрещали въезд в страну израильтянам, но вскоре этот запрет был отменен, так как под него попадали израильские арабы, которые также въезжали на Мальдивы по израильскому паспорту. В качестве другой причины отмены запрета называлось давление США.
Мальдивы — островное государство с республиканской формой правления, расположенное в Индийском океане к югу от Индостана. Государственной религией Мальдивской республики является ислам.