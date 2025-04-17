В правительстве Новосибирской области прокомментировали яму на Котовского

Яма на улице Котовского в Новосибирске давно уже стала местной «достропримечательностью» и даже обзавелась собственным телеграм-каналом. Заделать повреждение на проезжей части не могут уже много лет. Представитель правительства Сергей Нешумов обсудил эту проблему с журналистом Дмитрием Губерниевым, отметив, что у подобного явления есть конкретные причины.