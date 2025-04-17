В правительстве Новосибирской области прокомментировали яму на Котовского

Яма на улице Котовского в Новосибирске давно уже стала местной «достропримечательностью» и даже обзавелась собственным телеграм-каналом. Заделать повреждение на проезжей части не могут уже много лет. Представитель правительства Сергей Нешумов обсудил эту проблему с журналистом Дмитрием Губерниевым, отметив, что у подобного явления есть конкретные причины.
— Это не коррупция, а объективная реальность нынешних технологий. Теплосетевые коммуникации действительно устроены так, что требуют постоянного ремонта в одних и тех же местах, — цитирует Сергея Нешумова издание «Ом1 Новосибирск».
Чиновник отметил, что подобные проблемы с дорожным полотном характерны для многих городов России и обусловлены устаревшими технологиями прокладки и обслуживания теплосетей.