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Путин наградил губернатора Кубани орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил губернатора Кубани Кондратьева орденом за вклад в развитие края.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в социально-экономическое развитие края, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени Кондратьева Вениамина Ивановича — губернатора Краснодарского края», — говорится в документе.