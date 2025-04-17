Президент посмертно наградил крымского журналиста Федорчака

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении крымского журналиста Александра Федорчака орденом Мужества посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Александр героически погиб в зоне проведения специальной военной операции, выполняя свой служебный долг. Это произошло 24 марта, во время обстрела в Луганской Народной Республике. Похороны военкора состоялись 28 марта в Симферополе.
Глава Крыма Сергей Аксенов 25 марта также подписал указ о посмертном награждении военного корреспондента государственной наградой Республики Крым — орденом «За верность долгу».