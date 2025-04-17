Песков: новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было

Президент Владимир Путин согласился на мораторий после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 марта дал согласие на него Владимир Зеленский. Вчера, 16 апреля, был последний день моратория. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда откажется от приостановки ударов по энергетической инфраструктуре.