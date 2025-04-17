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Песков: новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что новых указаний Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было. Срок в тридцать дней истек вчера.
Источник: РИА "Новости"

«РФ предоставляет всем заинтересованным странам информацию о нарушениях Киевом моратория на удары по энергетике», — заявил Дмитрий Песков. «Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — сообщил он.

Президент Владимир Путин согласился на мораторий после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 марта дал согласие на него Владимир Зеленский. Вчера, 16 апреля, был последний день моратория. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда откажется от приостановки ударов по энергетической инфраструктуре.