Генерал Шамарин получил семь лет колонии и лишился звания за взятку

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при выполнении гособоронзаказа. Следствие полагает, что с 2016 по 2023 год он получил 36 млн рублей от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” Алексея Высокова в обмен на содействие в увеличении объема поставок продукции по контрактам Минобороны и общее покровительство.