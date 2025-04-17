Путин назначил судей в районные суды Башкирии.

Президент России своим указом назначил федеральных судей в районные суды Башкирии.
В Дёмский райсуд Уфы назначена Инна Сираева;
в Калининский райсуд Уфы — Юлия Галиева;
в Кармаскалинский межрайонный суд — Тимур Бикбулатов;
Кумертаусский межрайонный суд — Владислав Возжаев;
Ленинский райсуд Уфы — Гульназ Шарифуллину;
Нефтекамский горсуд — Шамиль Кадиров;
Октябрьский горсуд — Анна Стафеева;
Сибайский горсуд — Ильшат Янбаев;
Советский райсуд Уфы — Екатерина Атангулова и Татьяна Тинякова;
Туймазинский межрайонный суд — Минулла Кужабаев.