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Путин назначил судей в районные суды Башкирии

Путин назначил судей в районные суды Башкирии.

Источник: Башинформ

Президент России своим указом назначил федеральных судей в районные суды Башкирии.

В Дёмский райсуд Уфы назначена Инна Сираева;

в Калининский райсуд Уфы — Юлия Галиева;

в Кармаскалинский межрайонный суд — Тимур Бикбулатов;

Кумертаусский межрайонный суд — Владислав Возжаев;

Ленинский райсуд Уфы — Гульназ Шарифуллину;

Нефтекамский горсуд — Шамиль Кадиров;

Октябрьский горсуд — Анна Стафеева;

Сибайский горсуд — Ильшат Янбаев;

Советский райсуд Уфы — Екатерина Атангулова и Татьяна Тинякова;

Туймазинский межрайонный суд — Минулла Кужабаев.