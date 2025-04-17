В Польше запретили фотосъемку более 25 тыс. объектов из-за шпионов

Запрет регламентируется распоряжением министра национальной обороны Польши. О вступлении в силу документа сообщила радиостанция RMF24.
Глава Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукул обосновал ограничение «растущей угрозой иностранных спецслужб».
«Это очень важный вопрос для нас, солдат, потому что ситуация в сфере безопасности изменилась, в том числе и на территории республики Польша», — приводит его слова RTVI.
Представитель польского Генштаба обратил внимание, что распоряжение министра обороны, которое вводит запрет на фотосъемку, — это не инструмент для репрессий против граждан страны. Новые правила направлены против иностранных спецслужб и будут способствовать формированию в обществе ответственности за всеобщую безопасность.
Перечень объектов, которые попадают под запрет для съемок, будут устанавливать местные администрации. Чтобы поляки и иностранцы понимали, что фотографировать здание или объект нельзя, на них будут размещать специальные знаки.
Теперь в Польше запрещено снимать на фото:
- военные базы, гарнизоны, аэродромы, склады, полигоны;
- железнодорожные пути, морские порты, вокзалы, энергетическую инфраструктуру, тоннели;
- здания, в которых располагаются филиалы Национального банка Польши;
- отделения почты.
Портал Android.com.pl акцентировал внимание, что за несоблюдение запрета на фотосъемку грозит наказание. «Шпионам» придется заплатить штраф, размер которого варьируется от 5 до 20 тыс. злотых ($1,3−5,3 тыс.). Для нарушителей также предусмотрены другие варианты наказания: арест на срок от пяти до 30 дней и изъятие средства фотосъемки — телефона или фотокамеры.
Журналисты и профессиональные фотографы, если им требуется произвести съемку запрещенных объектов, должны будут запросить разрешение.