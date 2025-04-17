В Польше запретили фотосъемку более 25 тыс. объектов из-за шпионов

Портал Android.com.pl акцентировал внимание, что за несоблюдение запрета на фотосъемку грозит наказание. «Шпионам» придется заплатить штраф, размер которого варьируется от 5 до 20 тыс. злотых ($1,3−5,3 тыс.). Для нарушителей также предусмотрены другие варианты наказания: арест на срок от пяти до 30 дней и изъятие средства фотосъемки — телефона или фотокамеры.