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В Польше запретили фотосъемку более 25 тыс. объектов из-за шпионов

В Польше начал действовать запрет на фотосъемку объектов военной и гражданской инфраструктуры. Введение ограничений власти объяснили борьбой со шпионажем.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Запрет регламентируется распоряжением министра национальной обороны Польши. О вступлении в силу документа сообщила радиостанция RMF24.

Глава Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукул обосновал ограничение «растущей угрозой иностранных спецслужб».

«Это очень важный вопрос для нас, солдат, потому что ситуация в сфере безопасности изменилась, в том числе и на территории республики Польша», — приводит его слова RTVI.

Представитель польского Генштаба обратил внимание, что распоряжение министра обороны, которое вводит запрет на фотосъемку, — это не инструмент для репрессий против граждан страны. Новые правила направлены против иностранных спецслужб и будут способствовать формированию в обществе ответственности за всеобщую безопасность.

Перечень объектов, которые попадают под запрет для съемок, будут устанавливать местные администрации. Чтобы поляки и иностранцы понимали, что фотографировать здание или объект нельзя, на них будут размещать специальные знаки.

Теперь в Польше запрещено снимать на фото:

  • военные базы, гарнизоны, аэродромы, склады, полигоны;
  • железнодорожные пути, морские порты, вокзалы, энергетическую инфраструктуру, тоннели;
  • здания, в которых располагаются филиалы Национального банка Польши;
  • отделения почты.

Портал Android.com.pl акцентировал внимание, что за несоблюдение запрета на фотосъемку грозит наказание. «Шпионам» придется заплатить штраф, размер которого варьируется от 5 до 20 тыс. злотых ($1,3−5,3 тыс.). Для нарушителей также предусмотрены другие варианты наказания: арест на срок от пяти до 30 дней и изъятие средства фотосъемки — телефона или фотокамеры.

Журналисты и профессиональные фотографы, если им требуется произвести съемку запрещенных объектов, должны будут запросить разрешение.