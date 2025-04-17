Гуцул назвала действия властей Молдавии беспределом

«То, что сейчас происходит с оппозицией, такого не было никогда. Я в политике недавно, но это можно охарактеризовать только как беспредел. Действия со стороны властей, направленные на оппозицию, доказывают, что они боятся выборов. За 30 лет существования Гагаузии не было никогда, чтобы арестовывали башкана Гагаузии», — заявила Гуцул журналистам.