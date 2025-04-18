Axios: Трамп хочет установить контроль над Гарвардом и элитными колледжами

Согласно статье, требования Белого дома к Гарвардскому университету и другим элитным учебным заведениям США показывают, что правительство намерено влиять на их приоритеты, меняя их с помощью федеральных средств и других «карательных» мер. По данным издания, с февраля в Вашингтоне регулярно собирается группа из 20 человек, которая обсуждает сообщения о дискриминации, рассматривает гранты и дает рекомендации. Администрация Трампа, как утверждает издание, стремится привлечь внимание к практике приема на работу в этих заведениях, чтобы не допустить случаи антисемитизма и помешать распространению «прогрессивной» либеральной идеологии.
Белый дом уже пригрозил заморозить гранты Гарварда на сумму 2,2 млрд долларов и контракты на 60 млн долларов, если университет на выполнит выдвинутые ему требования. Кроме того, сотрудники администрации обратилась в Налоговую службу США с просьбой отменить безналоговый статус Гарварда. Кроме того, университету пригрозили немедленным аннулированием сертификата по программе обучения студентов и посетителей по обмену (SEVP).
Ранее Вашингтон обязал университет закрыть все отделения и проекты по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и внести изменения в систему найма с помощью внешнего аудита студенческого состава, преподавателей, персонала и руководства, пишет Axios.
Президент Гарварда Алан Гарбер в ответ заявил, что требования Белого дома превышают полномочия федерального правительства и нарушают права университета, закрепленные в Первой поправке к Конституции США.