Axios: Трамп хочет установить контроль над Гарвардом и элитными колледжами

Согласно статье, требования Белого дома к Гарвардскому университету и другим элитным учебным заведениям США показывают, что правительство намерено влиять на их приоритеты, меняя их с помощью федеральных средств и других «карательных» мер. По данным издания, с февраля в Вашингтоне регулярно собирается группа из 20 человек, которая обсуждает сообщения о дискриминации, рассматривает гранты и дает рекомендации. Администрация Трампа, как утверждает издание, стремится привлечь внимание к практике приема на работу в этих заведениях, чтобы не допустить случаи антисемитизма и помешать распространению «прогрессивной» либеральной идеологии.