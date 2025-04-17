Путин наградил шестерых татарстанцев

Также, по указу Путина, почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» было присвоено Суюмбике Гайнутдиновой — учителю специализированного учебного научного центра — общеобразовательной школы-интерната «IТ-лицей».
Почетным званием «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации» была удостоена Резеда Мухаметшина — декан Высшей школы русской филологии и культуры им. Льва Толстого ИФМК КФУ.
Профессора кафедры Института психологии и образования КФУ Валерьяна Габдулхакова и заместителя директора Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Андрея Хашова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.