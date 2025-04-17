Путин наградил шестерых татарстанцев

За большие успехи в укреплении института семьи и воспитании детей Ирек Аюпов и Альфия Аюпова были награждены медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.