Россия выразила протест Японии из-за планов учебных стрельб вблизи границ РФ

Посольству Японии в Москве выразили протест из-за того, что в Хоккайдо недалеко от границ России планируется провести учебные стрельбы из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами Тип-88 с радиусом поражения до 200 км. Об этом 17 апреля заявили в МИД РФ.