Беспрозванных рассказал полпреду президента о безопасности и подготовке в Дню Победы

Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал, что все 65 участников Великой Отечественной войны, проживающих в 12 муниципалитетах региона, удостоены звания «Почетный гражданин» своих городов. Кроме того, им назначена единовременная денежная выплата. Более 1300 жителей региона получили юбилейную медаль к 80-летию Победы, учрежденную решением Президента России. В апреле ветераны получат дополнительную выплату к пенсии в честь юбилея Победы.