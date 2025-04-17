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Беспрозванных рассказал полпреду президента о безопасности и подготовке в Дню Победы

В Калининграде с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Источник: Янтарный край

В повестке его визита стояли важные вопросы: обеспечение безопасности региона, подготовка к празднованию 9 Мая и исполнение поручений главы государства по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны.

Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал, что все 65 участников Великой Отечественной войны, проживающих в 12 муниципалитетах региона, удостоены звания «Почетный гражданин» своих городов. Кроме того, им назначена единовременная денежная выплата. Более 1300 жителей региона получили юбилейную медаль к 80-летию Победы, учрежденную решением Президента России. В апреле ветераны получат дополнительную выплату к пенсии в честь юбилея Победы.

Особое внимание уделяется увеличению региональных выплат к 9 Мая: для инвалидов и участников Великой Отечественной войны выплаты увеличены в шесть раз, для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и ветеранов становления области — в два раза. Общий объем финансирования составил свыше 13 миллионов рублей.

Эти меры направлены на поддержку ветеранов и увековечение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.