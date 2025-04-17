Гуцул заявила, что власти Молдавии сфабриковали против нее уголовное дело

«Я остаюсь под домашним арестом — без суда, без доказательств, без правосудия. Это решение лишь в очередной раз подтверждает очевидное: уголовное дело против меня сфабриковано по политическому заказу. Власти боятся, что я буду продолжать исполнять мандат башкана (главы Гагаузии — ред.), который мне доверил народ Гагаузии. Их цель — не просто изолировать меня, их цель — заставить замолчать всю Гагаузию», — говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов.