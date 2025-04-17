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Гуцул заявила, что власти Молдавии сфабриковали против нее уголовное дело

Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются изолировать ее из-за страха.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются ее изолировать и из-за своего страха сфабриковали против нее уголовное дело.

В столице Молдавии в четверг прошла акция в поддержку Гуцул, находящейся под домашним арестом по обвинениям в финансовых нарушениях. Апелляционная палата оставила в четверг в силе решение суда первой инстанции в виде домашнего ареста для политика.

«Я остаюсь под домашним арестом — без суда, без доказательств, без правосудия. Это решение лишь в очередной раз подтверждает очевидное: уголовное дело против меня сфабриковано по политическому заказу. Власти боятся, что я буду продолжать исполнять мандат башкана (главы Гагаузии — ред.), который мне доверил народ Гагаузии. Их цель — не просто изолировать меня, их цель — заставить замолчать всю Гагаузию», — говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов.

По ее словам, у властей Молдавии не получится изолировать автономию и бесконечно продолжать давить на всех, кто не соглашается молчать.

Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как «тоталитарные методы». Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.️