Глава Башкирии встретился с представителями национальных диаспор.

Сегодня, 17 апреля, Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями проживающих в регионе национальных диаспор. Они обсудили вопросы социальной и культурной адаптации иностранных граждан.
Руководитель региона напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил до конца года разработать новую концепцию миграционной политики. Её ключевыми направлениями станут безопасность общества и жителей, сохранение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
Мы в республике проводим системную работу с диаспорами и мигрантами по линии ответственных за эту сферу ведомств. При этом вопросов не становится меньше. Наоборот, их количество растёт с увеличением численности прибывающих иностранных граждан. Я пригласил вас сегодня на встречу, чтобы напрямую донести до лидеров и представителей диаспор свою позицию как руководителя республики. Во-первых, Башкортостан — традиционно многонациональный край. По итогам переписи 2020 года у нас проживают представители более 150 народов. Русские, башкиры, татары, чуваши, марийцы, удмурты, мордва и многие другие испокон веков жили и живут здесь в мире и согласии. И мы очень дорожим этой дружбой, как и своей древней историей, самобытной многонациональной культурой. Во-вторых, мы — достаточно богатый и успешный российский регион с мощной экономикой, развитой социальной сферой, благоустроенными городами и сёлами. По многим показателям мы — лидеры в стране и по праву гордимся этим. В-третьих, у нас живут трудолюбивые и гостеприимные люди, которые относятся с уважением к другим народам, их культурам и традициям. Подчеркну — мы готовы впустить в наш многонациональный дом любого, кто пришел к нам с миром, кто уважает нашу культуру, традиции и обычаи.
Глава Башкортостана отметил, что в 2024 году по данным МВД на территории республики на миграционном учёте по месту пребывания состояли 84 963 иностранных гражданина, большинство — из стран Средней Азии. При этом вопрос с преступностью со стороны мигрантов остаётся довольно острым, что неизбежно вызывает общественное напряжение и негативное отношение жителей региона к приезжим.
— Я уже не раз публично озвучивал своё видение миграционной политики. Экономика республики активно развивается, и нам нужны трудовые ресурсы из других стран. Мы это признаём. Это нормальная практика и в целом хороший показатель. При этом мы намерены проводить системную работу по культурной адаптации мигрантов, которые обязаны соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции, — подчеркнул Радий Хабиров. — Вы видите, что многие регионы ограничили использование труда иностранных граждан в разных отраслях экономики. Оснований для этого в республике мы пока не видим. Но если поймём, что наши требования не выполняются, мы пойдём на эти ограничения. В этом случае решение будет оперативно принято и эффективно реализовано.
Представители диаспор на встрече высоко оценили поддержку со стороны республики по всем возникающим вопросам и выразили готовность организовать эффективную работу с приезжающими в Башкортостан мигрантами в части их социальной и культурной адаптации, соблюдения ими принятых в российском обществе норм и правил.
Радий Хабиров поручил Администрации Главы Башкортостана совместно с Правительством региона изучить предложение по созданию Центра адаптации мигрантов.
Радий Хабиров подчеркнул, что по итогам встречи сформируют протокол, в котором отразят все поставленные задачи. Это необходимо для выстраивания миграционной политики в республике на системной основе.
— Прошу вас провести встречи со своими диаспорами, донести до людей озвученные сегодня тезисы, — сказал руководитель региона. — В эту деятельность должен активнее включаться и республиканский Дом дружбы народов.
Глава Башкортостана сообщил, что в мае планирует провести расширенное совещание с руководителями крупных предприятий республики, где задействовано наибольшее количество трудовых мигрантов. Далее встречи с лидерами национально-культурных автономий будут проходить два раза в год.