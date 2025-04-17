Глава Башкирии встретился с представителями национальных диаспор.

Мы в республике проводим системную работу с диаспорами и мигрантами по линии ответственных за эту сферу ведомств. При этом вопросов не становится меньше. Наоборот, их количество растёт с увеличением численности прибывающих иностранных граждан. Я пригласил вас сегодня на встречу, чтобы напрямую донести до лидеров и представителей диаспор свою позицию как руководителя республики. Во-первых, Башкортостан — традиционно многонациональный край. По итогам переписи 2020 года у нас проживают представители более 150 народов. Русские, башкиры, татары, чуваши, марийцы, удмурты, мордва и многие другие испокон веков жили и живут здесь в мире и согласии. И мы очень дорожим этой дружбой, как и своей древней историей, самобытной многонациональной культурой. Во-вторых, мы — достаточно богатый и успешный российский регион с мощной экономикой, развитой социальной сферой, благоустроенными городами и сёлами. По многим показателям мы — лидеры в стране и по праву гордимся этим. В-третьих, у нас живут трудолюбивые и гостеприимные люди, которые относятся с уважением к другим народам, их культурам и традициям. Подчеркну — мы готовы впустить в наш многонациональный дом любого, кто пришел к нам с миром, кто уважает нашу культуру, традиции и обычаи.