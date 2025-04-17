РФ запросила заседание СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам

Ранее сегодня, 17 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новых указаний Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было. Представитель Кремля сказал, что Россия не ведет контакты по дальнейшей судьбе моратория по зарубежным каналам.