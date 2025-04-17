Le Monde: Европа не может согласовать помощь Украине из-за разногласий

Согласно статье, переговоры между Москвой и Вашингтоном более масштабны, чем кажется, поскольку для России речь идет о пересмотре всей архитектуры безопасности европейского континента. Это и другие сдерживающие факторы создают для союзников Киева риск оказаться в опасной игре в «фиктивную дипломатию».
Одним из препятствий, по мнению Венсан, являются разногласия по вопросу отправки войск на Украину после прекращения огня. Французы склоняются к наземному варианту развертывания войск и говорят о задействовании около 1000 французских военнослужащих, которые с 2022 года находятся в Румынии, и обеспечении полноценной логистической поддержки. А британцы, которые испытывают дефицит кадровых военных, предпочитают задействовать воздушные и морские ресурсы.
Поэтому сейчас в Европе всерьез рассматривают идею создания бесполетной зоны на Украине, которая, согласно статье, будет простираться от Белоруссии до Черного моря к востоку от Киева и Одессы.
Эти разногласия усугубляются из-за расходов, которые потребуются для дислокации европейского контингента. По оценкам Парижа, для отправки наземных войск — в зависимости от выбранного варианта — для начала необходимо будет 2−3 млрд евро, а далее — ежегодные расходы в размере около 1 млрд евро.
Пока от Вашингтона не удалось добиться никакой ясности относительно вывода американских войск (речь идет о выводе до 20 000 военнослужащих). Европейские партнеры США по Североатлантическому альянсу надеются прояснить ситуацию на ежегодном саммите НАТО, который пройдет
Также камнем преткновения стал вопрос «милитаризации» Украины, которая подразумевает изменение структуры армии: снижение призывного возраста, изменение уровня подготовки войск, а также характера и размера арсеналов, связанных с закупкой и обслуживанием вооружений, отмечает Венсан.
На данный момент не достигнут консенсус ни по источникам финансирования перевооружения (кредиты, замороженные российские активы или частные средства), ни по распределению потенциальных поступлений (общие закупки вооружений, европейское или американское оборудование и проч.). Причем Европейский союз, НАТО и национальные парламенты смогут начать синхронизировать обсуждение и принятие своих бюджетов не ранее лета или даже осени, предупреждает Венсан.