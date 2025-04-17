Le Monde: Европа не может согласовать помощь Украине из-за разногласий

Спустя почти два месяца после начала российско-американских переговоров о судьбе Украины череда встреч на высшем уровне между союзниками Киева все больше напоминает длинный бесконечный коридор. Основная причина этого «паралича» известна: полное отсутствие прозрачности переговоров между Москвой и Вашингтоном, из которых европейцы по-прежнему исключены. Но есть и другие препятствия, считает корреспондент Le Monde Элиз Венсан.