Сергей Сайков стал первым замглавы Россошанского района Воронежской области

Сергей Сайков родился в поселке Начало Россошанского района. Окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию (сейчас — ВГТУ). До назначения замглавы работал начальником отдела архитектуры и градостроительства районной администрации, директором МКУ «Центр территориального развития». В 2024 году регистрировался в качестве кандидата на конкурс по выбору главы Россошанского района, однако позже отказался от участия по личным причинам.