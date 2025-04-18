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Сергей Сайков стал первым замглавы Россошанского района Воронежской области

Первым заместителем главы Россошанского района Воронежской области назначен Сергей Сайков. Он приступил к своим обязанностям сегодня, следует из сообщения райадминистрации.

Источник: Reuters

Сергей Сайков родился в поселке Начало Россошанского района. Окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию (сейчас — ВГТУ). До назначения замглавы работал начальником отдела архитектуры и градостроительства районной администрации, директором МКУ «Центр территориального развития». В 2024 году регистрировался в качестве кандидата на конкурс по выбору главы Россошанского района, однако позже отказался от участия по личным причинам.

В декабре 2024 года главой Россошанского района официально стал Роман Береснев, до этого руководивший Рамонским районом. Он сменил на этом посту попавшего под уголовное дело Юрия Мишанкова, занимавшего его с 2018 года.