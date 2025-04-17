ВС России приостановил запрет деятельности «Талибана» в стране

«Я это связываю не с каким-то злым умыслом, а с несовершенством в нашем законодательстве. Дело в том, что это первое такое дело в России, и, может быть, оно будет уникальным. Закон на эту тему был принят в январе этого года. И я так подозреваю, что в Госдуме, когда его принимали, никто просто об этом не подумал. Мы сказали А, но не сказали Б. Теперь запрет на деятельность организации приостановлен, но с другой стороны, нет ни слова в этом решении о том, что сама организация теперь не считается террористической», — сказал Молохов.