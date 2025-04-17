Последние зарубежные новости за 17 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Трамп сможет отменить более 90% санкций против России. Ослабление ограничений может стать частью переговоров с Москвой, но для снятия жестких мер потребуется одобрение конгресса. А чтобы снять международные санкции, Трампу придется убедить коллег в Европе и других странах отказаться от них.