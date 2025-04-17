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Последние зарубежные новости за 17 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 17 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Bloomberg назвал санкции «разменной монетой» Трампа в переговорах с РФ

Источник: AP 2024

Трамп сможет отменить более 90% санкций против России. Ослабление ограничений может стать частью переговоров с Москвой, но для снятия жестких мер потребуется одобрение конгресса. А чтобы снять международные санкции, Трампу придется убедить коллег в Европе и других странах отказаться от них.

NYT: чиновники ЕС считают, что США не интересует мнение союзников

Источник: Reuters

Европейские чиновники жалуются на односторонний подход США и отсутствие консультаций. В ЕС считают, что ключевые решения принимает только сам Трамп.

WSJ: движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями

Источник: AP 2024

Палестинское движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями после блокировки Израилем гумпомощи и ликвидации ключевых финансистов, в результате чего бойцы и чиновники перестали получать полные зарплаты.

Bloomberg: западные компании не устраивают условия возвращения в РФ

Западные компании не устраивают условия Москвы для возвращения в Россию. Как пишет Bloomberg, компании готовы вернуться после урегулирования конфликта с Украиной. При Трампе интерес возрастет, но риски преждевременного возврата сохраняются.

FT: Китай хочет перезагрузить отношения с ЕС из-за Трампа

Китай активно укрепляет экономическое сотрудничество с ЕС, так он сможет компенсировать потери от торгового конфликта с США. Китайские делегации посетили европейские столицы, а Пекин подписал ряд соглашений с Испанией для укрепления партнерства.