WP: в Сумах в момент удара по ВСУ действительно было мероприятие с военными

«Ведь он же на следующий день после удара, а цели были абсолютно легитимные, оказался “встревожен воскресным ракетным ударом России по Сумам”. Он же еще и обвинил нашу страну в нападении на мирных жителей. А вот сейчас, когда вскрылись факты, когда вскрылось, что все это — инсценировка, я имею в виду все эти рассказы киевского режима о том, что целенаправленно якобы Россия наносила удары по гражданской инфраструктуре, по детям, по женщинам. Может быть, все-таки кто-то найдет в себе в Секретариате ООН силы и способность высказаться на этот счет?» — поинтересовалась дипломат.