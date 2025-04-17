Трамп допустил «очень хорошую» сделку с Китаем

«Вчера был очень продуктивный телефонный разговор с президентом Мексики. Также я встречался с торговыми представителями Японии самого высокого уровня. Это была очень продуктивная встреча. Каждая страна, включая Китай, хочет встретиться! Сегодня Италия!» — сказал господин Трамп в Белом доме в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (цитата по AFP).