Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должностей послов Беларуси в двух странах. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Говорится, что Александр Конюк был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Армении. Глава государства подписал соответствующий указ 17 апреля 2025 года.
Кроме того, еще одним указом президент освободил Вячеслава Бриля от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Нигерии и по совместительству Гане, Камеруне и Кот-д’Ивуаре.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привести в чувство одно из крупных предприятий Беларуси: «Большие проблемы».
Тем временем Лукашенко присвоил статус национального Президентскому оркестру Беларуси.
Кроме того, ранее глава государства назначил нового замглаву МИД, а предыдущий стал послом в Ватикане.
А еще Лукашенко объявил имя нового помощника и провел назначение ряда чиновников.