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Лукашенко освободил от должностей послов Беларуси в двух странах

Лукашенко принял решение освободить от должностей послов Беларуси в двух странах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должностей послов Беларуси в двух странах. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Говорится, что Александр Конюк был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Армении. Глава государства подписал соответствующий указ 17 апреля 2025 года.

Кроме того, еще одним указом президент освободил Вячеслава Бриля от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Нигерии и по совместительству Гане, Камеруне и Кот-д’Ивуаре.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привести в чувство одно из крупных предприятий Беларуси: «Большие проблемы».

Тем временем Лукашенко присвоил статус национального Президентскому оркестру Беларуси.

Кроме того, ранее глава государства назначил нового замглаву МИД, а предыдущий стал послом в Ватикане.

А еще Лукашенко объявил имя нового помощника и провел назначение ряда чиновников.