Депутат Забайкалья Михаил Носик признался, что живет на Украине уже четыре года

По его словам, он въехал на территорию Украины на собственном автомобиле в январе 2022 года и теперь находится здесь нелегально. Целью поездки было получение медицинской помощи в онкодиспансере. Кроме того, на Украине живут его внук и престарелые родители — он хотел их навестить. ~Управление ФСБ России по Забайкальскому краю эту информацию не подтверждает: по имеющимся данным, Носик пересек государственную границу РФ 26 мая 2021 года и больше домой не возвращался.~ Где он находится сейчас, депутат не рассказал «по соображениям безопасности».