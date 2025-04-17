Bloomberg узнал, чего чиновники ЕС хотели от США на встрече в Париже

На встрече с американской делегацией в Париже европейские чиновники попросили у США доказательства того, что российский президент Владимир Путин серьезно настроен на переговоры о прекращении огня. Об этом рассказал Bloomberg высокопоставленный чиновник, говоривший на условиях анонимности.
Встреча была организована по просьбе администрации США, уточнил источник.
По его словам, европейские чиновники также хотели узнать, какие шаги администрация Трампа рассматривает в качестве ответных мер, если не добьется прогресса. Также они хотели убедить Вашингтон, что тот должен ужесточить свою позицию в отношении Москвы, в частности, усилив санкции.
Речь идет о переговорах, которые президент Франции Эмманюэль Макрон 17 апреля провел в Елисейском дворце со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио, уточняет Bloomberg.
В Елисейском дворце в этот же день проходили переговоры Украины с представителями «коалиции желающих», куда входят 30 стран, главным образом европейских.
В заявлении резиденции французского президента не говорилось о европейских представителях на переговорах Макрона с Рубио и Уиткоффом, но отмечалось, что на них также присутствовали министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и Эммануэль Бонн — дипломатический советник и шерпа французского президента в G20 и G7.
11 апреля Уиткофф приезжал в Санкт-Петербург. Спецпосланник встретился со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, а также с главой государства Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что темой встречи было украинское урегулирование.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова вернуться к переговорам по Украине. В отказе от них президент обвинял Киев. Москва готова пойти на «разумные компромиссы», но не на уступки и «размены», также отмечал Путин.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, говорил, что дискуссии по урегулированию конфликта на Украине Москва на данный момент ведет с США в двустороннем формате. Контактов по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом нет, уточнял замглавы российского МИДа Михаил Галузин.
Москва считает, что Европа занимает враждебную позицию по отношению к России. Продвигаемые европейскими лидерами мирные инициативы направлены не на урегулирование конфликта, а на удержание власти в Киеве, говорил глава МИДа Сергей Лавров.