Bloomberg узнал, чего чиновники ЕС хотели от США на встрече в Париже

В заявлении резиденции французского президента не говорилось о европейских представителях на переговорах Макрона с Рубио и Уиткоффом, но отмечалось, что на них также присутствовали министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и Эммануэль Бонн — дипломатический советник и шерпа французского президента в G20 и G7.