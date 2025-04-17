Трамп рассказал, когда ждет от России ответа по перемирию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает получить от России ответ по возможному перемирию на Украине уже на этой неделе. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула Белого дома, передает Sky News.
«Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них (от России. — РБК) ответ на этой неделе. Это очень скоро», — заявил он.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая присутствовала на брифинге, поскольку приехала в Вашингтон на переговоры с Трампом, сказала: «Вместе мы сможем построить справедливый и прочный мир». Политик добавила, что Италия поддерживает усилия американского президента.
Урегулирование на Украине было предвыборным обещанием Трампа. После его инаугурации США провели несколько встреч с представителями Москвы и Киева. По итогам переговоров 11 марта Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны России.
Президент России Владимир Путин перечислил вопросы Москвы к этой идее, в частности, будут ли на это время прекращены поставки оружия, мобилизация и обучение украинских солдат. После телефонного разговора Трампа и Путина, который состоялся 18 марта, Россия согласилась на предложение американцев о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам.
Эту инициативу поддержал украинский президент Владимир Зеленский. Однако впоследствии Москва неоднократно обвиняла Киев в нарушении этих договоренностей. К настоящему времени срок действия моратория должен был истечь, его дальнейшая судьба будет обсуждаться с США, говорили в Кремле.
Трамп считает, что Россия и Украина хотят перемирия, однако Москва «затягивает время». Если по ее вине не удастся согласовать режим прекращения огня, то США введут вторичные пошлины на российскую нефть, предупреждал республиканец.
Секретарь комитета украинской Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко допускал, что перемирие может быть объявлено в мае. США рассматривают временное прекращение огня как необходимый этап перед основными переговорами по завершению конфликта.