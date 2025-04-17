Трамп рассказал, когда ждет от России ответа по перемирию на Украине

Президент России Владимир Путин перечислил вопросы Москвы к этой идее, в частности, будут ли на это время прекращены поставки оружия, мобилизация и обучение украинских солдат. После телефонного разговора Трампа и Путина, который состоялся 18 марта, Россия согласилась на предложение американцев о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам.