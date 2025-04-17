Талибы рассчитывают на развитие полноценных отношений с РФ

«Этот шаг считаем очень важным. В будущем Афганистан и Россия обязательно наладят хорошие отношения в сфере экономики и дипломатии», — заявил он. По мнению Забихуллы, «президент России [Владимир Путин] придерживается правильной политики в отношении Афганистана».
Отвечая на вопрос о возможном визите делегации талибов в РФ, он рассказал, что «решение пока не принято», но «в ближайшем будущем станет ясно».
Ранее Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность «Талибана» в стране. Отмечается, что решение вступает в законную силу незамедлительно.
Заседание прошло в закрытом режиме. Это решение стало первым в рамках правовой нормы, вступившей в силу в декабре 2024 года, которая допускает временную приостановку запрета на деятельность организаций из перечня террористических.