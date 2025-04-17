Талибы рассчитывают на развитие полноценных отношений с РФ

ТУНИС, 17 апреля. /ТАСС/. Афганское движение «Талибан» считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в РФ и рассчитывает на развитие полноценных дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой. Об этом заявил в комментарии для ТАСС официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.