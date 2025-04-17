Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Талибы рассчитывают на развитие полноценных отношений с РФ

ТУНИС, 17 апреля. /ТАСС/. Афганское движение «Талибан» считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в РФ и рассчитывает на развитие полноценных дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой. Об этом заявил в комментарии для ТАСС официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

Источник: AP 2024

«Этот шаг считаем очень важным. В будущем Афганистан и Россия обязательно наладят хорошие отношения в сфере экономики и дипломатии», — заявил он. По мнению Забихуллы, «президент России [Владимир Путин] придерживается правильной политики в отношении Афганистана».

Отвечая на вопрос о возможном визите делегации талибов в РФ, он рассказал, что «решение пока не принято», но «в ближайшем будущем станет ясно».

Ранее Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность «Талибана» в стране. Отмечается, что решение вступает в законную силу незамедлительно.

Заседание прошло в закрытом режиме. Это решение стало первым в рамках правовой нормы, вступившей в силу в декабре 2024 года, которая допускает временную приостановку запрета на деятельность организаций из перечня террористических.