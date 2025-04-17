Рубио проинформировал Лаврова о контактах с Украиной во Франции

Как сообщили в МИД РФ, госсекретарь США, находящийся в Париже, проинформировал российского коллегу о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. «Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Президента России Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге», — отметили в дипведомстве.