Рубио проинформировал Лаврова о контактах с Украиной во Франции

Лавров в телефонном разговоре с Рубио подтвердил готовность Москвы к продолжению работы с США с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.
«Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса», — указали в министерстве.
Как сообщили в МИД РФ, госсекретарь США, находящийся в Париже, проинформировал российского коллегу о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. «Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Президента России Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге», — отметили в дипведомстве.
«Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе», — заключили в МИД РФ.