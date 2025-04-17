Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио проинформировал Лаврова о контактах с Украиной во Франции

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

Лавров в телефонном разговоре с Рубио подтвердил готовность Москвы к продолжению работы с США с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.

«Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса», — указали в министерстве.

Как сообщили в МИД РФ, госсекретарь США, находящийся в Париже, проинформировал российского коллегу о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. «Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Президента России Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге», — отметили в дипведомстве.

«Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе», — заключили в МИД РФ.