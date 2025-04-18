Вице-губернатор Петербурга Чечина: Мы не можем увеличить прожиточный минимум

У властей Петербурга нет полномочий повлиять на прожиточный минимум. По этой причине он меньше, чем в Москве, объяснила вице-губернатор Северной столицы Наталья Чечина в эфире телеканал «Санкт-Петербург».
— Однако, что касается этого вопроса — в Петербурге прожиточный минимум чуть меньше, чем в Москве. Мы не можем на это никак повлиять, так как у нас на это не хватает полномочий, — рассказала чиновница.
Тем не менее, бюджет увеличивается, а правительство города рассматривает и планирует новые виды поддержки петербуржцев, добавила Чечина.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, как барная реформа повлияет на бюджет города и горожан. Речь идет не о борьбе с барной культурой, а о соблюдении элементарных норм, в том числе Роспотребнадзора. Вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что важнее комфорт самих горожан.