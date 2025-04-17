Госдепартамент: Россия не отвергала предложение США по Украине

Как добавила представитель Госдепа, мир находится в ожидании того, чтобы увидеть серьезность намерений России. Она уточнила, что администрация президента Дональда Трампа привержена миру. Брюс также сказала, что госсекретарь США Марко Рубио сейчас находится в Париже, чтобы найти путь к завершению конфликта.