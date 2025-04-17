Госдепартамент: Россия не отвергала предложение США по Украине

«Я бы оспорила утверждение о том, что россияне что-то отвергли», — ответила Тэмми Брюс на вопрос журналистов, в котором утверждалось, что Кремль отверг предложения Дональда Трампа по Украине (запись опубликована на YouTube).
Как добавила представитель Госдепа, мир находится в ожидании того, чтобы увидеть серьезность намерений России. Она уточнила, что администрация президента Дональда Трампа привержена миру. Брюс также сказала, что госсекретарь США Марко Рубио сейчас находится в Париже, чтобы найти путь к завершению конфликта.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении боевых действий на Украине на этой неделе. Он добавил, что 24 апреля Вашингтон и Киев подпишут соглашение по редкоземельным металлам.