Путин подписал указ о назначении в Петербурге восьми новых судей

В Петербурге указом президента России Владимира Путина назначили восемь новых судей. Об этом рассказала руководитель Объединённой пресс-службы судов в Северной столице Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
— Указом Президента РФ от 17.04.2025 № 244 в Санкт-Петербурге назначены судьи, сообщила Дарья Лебедева.
Заместителем председателя Пушкинского районного суда назначена Анастасия Москвитина. Татьяна Байбакова и Татьяна Максименко стали новыми судьями Санкт-Петербургского городского суда.
Также судьями стали Александра Казимирова (Колпинский районный суд), Наталия Старовойтова (Куйбышевский районный суд), Дарья Заболоцкая (Ленинский районный суд), Тарас Горобец (Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд) и Абдуризак Исаев (224-й гарнизонный военный суд).