Госдеп сообщил о дающих надежду на мир на Украине встречах в Париже

Эти предложения США были восприняты на встречах во Франции с воодушевлением, сообщил Госдеп. Там указали, что это показывает: мир возможен, «если все стороны возьмут на себя обязательство достичь соглашения». В Госдепе сообщили, что эту информацию передал госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об их разговоре МИД России отчитался незадолго до сообщения Госдепа. США подчеркнули: Лаврову передали то же послание, которое американская делегация в Париже передала украинской и «европейским союзникам».