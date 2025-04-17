Госдеп сообщил о дающих надежду на мир на Украине встречах в Париже

Во время переговоров во Франции были «с воодушевлением» восприняты «контуры мира на Украине», которые предложили США. Об этом говорится в сообщении Госдепа.
В ведомстве указали, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят, «чтобы эта война закончилась». Поэтому представители США представили «всем сторонам контуры прочного мира» на Украине.
Эти предложения США были восприняты на встречах во Франции с воодушевлением, сообщил Госдеп. Там указали, что это показывает: мир возможен, «если все стороны возьмут на себя обязательство достичь соглашения». В Госдепе сообщили, что эту информацию передал госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об их разговоре МИД России отчитался незадолго до сообщения Госдепа. США подчеркнули: Лаврову передали то же послание, которое американская делегация в Париже передала украинской и «европейским союзникам».
17 апреля во Франции в один день прошло сразу несколько встреч. Во-первых, президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Также в Париже делегация Украины во главе с Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и главой Минобороны Рустемом Умеровым провела встречи с представителями «коалиции желающих», включающей 30 стран, таких как Германия, Франция и Великобритания. Наконец, планировалась и встреча украинской делегации с представителями США, указывал Андрей Ермак.
Европейские чиновники запросили у США доказательства готовности российского президента Владимира Путина к переговорам о прекращении огня, писал Bloomberg со ссылкой на источники.