Макрон назвал переговоры по Украине в Париже конструктивными

«Сегодня мы провели позитивные и конструктивные дискуссии о способе достижения как прекращения огня, так и полного и прочного мира», — написал он на своей странице в соцсети X.
Макрон также сообщил, что разговаривал с Владимиром Зеленским до и после переговоров делегаций.
По словам французского лидера, в американскую делегацию, помимо госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, также входил спецпосланник Кит Келлог.
Вместе с этим президент Франции подтвердил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне. До этого телеканал BFMTV сообщал, что новая встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины пройдет «в том же формате» на следующей неделе в британской столице.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом.
Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом.
В переговорах в Париже также принимал участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.