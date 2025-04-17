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Макрон назвал переговоры по Украине в Париже конструктивными

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «позитивными и конструктивными» переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины, которые ранее в четверг состоялись в Париже.

Источник: AP 2024

«Сегодня мы провели позитивные и конструктивные дискуссии о способе достижения как прекращения огня, так и полного и прочного мира», — написал он на своей странице в соцсети X.

Макрон также сообщил, что разговаривал с Владимиром Зеленским до и после переговоров делегаций.

По словам французского лидера, в американскую делегацию, помимо госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, также входил спецпосланник Кит Келлог.

Вместе с этим президент Франции подтвердил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне. До этого телеканал BFMTV сообщал, что новая встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины пройдет «в том же формате» на следующей неделе в британской столице.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом.

Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом.

В переговорах в Париже также принимал участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.