Макрон назвал переговоры по Украине в Париже конструктивными

Вместе с этим президент Франции подтвердил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне. До этого телеканал BFMTV сообщал, что новая встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины пройдет «в том же формате» на следующей неделе в британской столице.