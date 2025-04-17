Ранее Дмитрий Медведев назвал будущего канцлера Германии Фридриха Мерца нацистом. Это заявление прозвучало в ответ на высказывания немецкого политика об ударе по Крымскому мосту. До этого немецкий политик говорил о возможности передачи Украине крылатых ракет Taurus, но только при условии, что это будет согласовано с другими странами ЕС. Однако даже в ФРГ это сочли безумием.