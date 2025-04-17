В Госдепе заявили, что Россия не отвергала предложение США по Украине

Официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс выступила с заявлением, что США не согласны с утверждениями о том, что Россия отвергла предложение главы Белого дома Дональда Трампа по перемирию на Украине.
«Я бы поспорила и немного опровергла ваше утверждение о том, что русские что-то отклонили», — заявила она во время пресс-конференции.
Кроме того, Брюс указала, что в настоящее время госсекретарь США Марко Рубио вместе со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Китом Келлоггом пребывают в Париже, оценивая приверженность Москвы к прекращению огня на Украине.
Напомним, ранее глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о соблюдении РФ в полном объеме моратория на нанесение ударов по энергообъектам. В то же время, как отметил Нарышкин, об украинской стороне этого сказать нельзя.