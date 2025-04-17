В Госдепе заявили, что Россия не отвергала предложение США по Украине

Напомним, ранее глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о соблюдении РФ в полном объеме моратория на нанесение ударов по энергообъектам. В то же время, как отметил Нарышкин, об украинской стороне этого сказать нельзя.