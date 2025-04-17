Зеленский: КНР поставляет оружие России

В начале апреля в плен ВСУ попали двое китайцев, но Пекин заявил, что они участвовали в конфликте на стороне России как частные лица и что МИД Китая неоднократно предостерегал своих граждан от участия в боевых действиях. Сами же пленные настаивают, что их отправили в зону СВО обманом, а они лишь хотели найти в России хороший заработок.