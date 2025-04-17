Трамп: у Европы есть проблемы, многие из них связаны с иммиграцией

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что значительная часть трудностей, с которыми сталкивается Европа, обусловлена миграционной политикой.
Общаясь с журналистами в Белом доме, он подчеркнул, что, по его убеждению, именно неконтролируемая иммиграция стала источником множества социальных и экономических проблем на континенте.
Трамп отметил, что не поддерживает подход европейских стран к данному вопросу и выразил надежду на восстановление стабильности и силы Европы в будущем.
Ранее исполняющий обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции страны (ICE) Тодд Лайонс высказал мнение, что США система депортации нелегальных мигрантов должна быть такой же эффективной, как доставка посылок.