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Трамп: у Европы есть проблемы, многие из них связаны с иммиграцией

По его убеждению, именно неконтролируемая иммиграция стала источником множества социальных и экономических проблем на континенте.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что значительная часть трудностей, с которыми сталкивается Европа, обусловлена миграционной политикой.

Общаясь с журналистами в Белом доме, он подчеркнул, что, по его убеждению, именно неконтролируемая иммиграция стала источником множества социальных и экономических проблем на континенте.

Трамп отметил, что не поддерживает подход европейских стран к данному вопросу и выразил надежду на восстановление стабильности и силы Европы в будущем.

Ранее исполняющий обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции страны (ICE) Тодд Лайонс высказал мнение, что США система депортации нелегальных мигрантов должна быть такой же эффективной, как доставка посылок.