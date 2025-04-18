США и Украина подписали меморандум о намерении заключить сделку

По информации украинских СМИ, новый вариант документа предполагает возврат Киевом средств за всю оказанную ему американскую помощь, а также пересекает почти все красные линии, согласованные с Вашингтоном. Кроме того, он лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.