В Госдепе не согласились с тем, что Россия отвергла идею Трампа о перемирии

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в марте сделал заявление о якобы нерешительности России в вопросе прекращения огня на Украине. Он обвинил Москву в «затягивании времени». Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс не согласилась с таким утверждением.
Журналисты задали вопрос об отклонении Россией инициативы Дональда Трампа по скорейшему завершению боевых действий. Представитель Госдепа ответила отрицательно.
«Я бы поспорила и немного опровергла ваше утверждение о том, что русские что-то отклонили», — заявила Тэмми Брюс на брифинге.
Дональд Трамп 17 апреля так же ответил на вопросы журналистов об украинском конфликте. Он сообщил, что ждет заявлений российских представителей по предложению о прекращении огня. Это должно произойти уже на этой неделе.