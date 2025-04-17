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В Госдепе не согласились с тем, что Россия отвергла идею Трампа о перемирии

Представитель Госдепа Брюс заявила, что поспорила бы с утверждением об отклонении РФ инициативы Трампа по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в марте сделал заявление о якобы нерешительности России в вопросе прекращения огня на Украине. Он обвинил Москву в «затягивании времени». Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс не согласилась с таким утверждением.

Журналисты задали вопрос об отклонении Россией инициативы Дональда Трампа по скорейшему завершению боевых действий. Представитель Госдепа ответила отрицательно.

«Я бы поспорила и немного опровергла ваше утверждение о том, что русские что-то отклонили», — заявила Тэмми Брюс на брифинге.

Дональд Трамп 17 апреля так же ответил на вопросы журналистов об украинском конфликте. Он сообщил, что ждет заявлений российских представителей по предложению о прекращении огня. Это должно произойти уже на этой неделе.