Нардеп Скороход: Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области

В то же время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф дал понять, что процесс мирного урегулирования может приблизиться к решающему этапу. Он упомянул, что речь в переговорах идёт не только о территориях, но и о более широких гарантиях безопасности, включая отказ от членства Украины в НАТО, что может иметь глобальное значение для стабильности.