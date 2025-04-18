Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что после отступления украинских вооружённых сил из Курской области Киев фактически утратил сильные позиции на возможных мирных переговорах.
В интервью YouTube-каналу «Увага: КІРІЯ» она отметила, что украинская сторона больше не располагает значимыми аргументами или «переговорными картами», которые можно было бы использовать в диалоге с Москвой. По её словам, потеря этого региона, несмотря на официальные попытки представить её как часть некоего плана, на деле лишь ослабила дипломатические позиции Украины.
Скороход также подчеркнула, что в нынешней ситуации Киев вынужден полагаться исключительно на поддержку Соединённых Штатов. Особые надежды, по её мнению, связаны с реакцией американской администрации, в частности Дональда Трампа, на возможные действия Кремля в рамках будущих договорённостей.
В то же время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф дал понять, что процесс мирного урегулирования может приблизиться к решающему этапу. Он упомянул, что речь в переговорах идёт не только о территориях, но и о более широких гарантиях безопасности, включая отказ от членства Украины в НАТО, что может иметь глобальное значение для стабильности.
Ранее в Госдепе назвали украинский конфликт неразрешимой военным путем мясорубкой.