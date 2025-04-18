ТСН: США и Украина подписали меморандум к соглашению о редкоземельных металлах

Украина и США подписали меморандум по соглашению о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свириденко, ее слова приводит телеканал ТСН. Она назвала подписание документа историческим шагом в развитии двусторонних отношений.