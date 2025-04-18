Пушков: Макрон хочет перетянуть Трампа на свою сторону

Французский лидер Эммануэль Макрон намеревается перетянуть президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в «лагерь желающих» продолжения украинского конфликта, заявил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, президент Франции делает вид, что он якобы поддерживает Трампа и его намерение урегулировать конфликт. Однако на самом деле Макрон выступает за продолжение конфликта, а под «миром» понимает «нечто неосуществимое на европейско-украинских условиях».
«Его задача — перетянуть на эту позицию Трампа и его администрацию. Ради этого он, с одной стороны, ведёт переговоры с США, а с другой — договаривается со Стармером, Мерцем и Зеленским о продолжении», — написал Пушков в Telegram.
Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а в качестве делегата выдвигает Макрона, который пытается изображать лидера ЕС.