Небензя указал на нереалистичность прекращения огня на Украине

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что за все время действия моратория Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 80 атак на российские энергообъекты. По ее словам, Киев демонстративно игнорирует запрет на удары по энергетике.