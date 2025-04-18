Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя указал на нереалистичность прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине пока нереалистично. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что завершению конфликта препятствует нарушение Киевом моратория на удары по энергообъектам. «В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», — подчеркнул Небензя.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что за все время действия моратория Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 80 атак на российские энергообъекты. По ее словам, Киев демонстративно игнорирует запрет на удары по энергетике.