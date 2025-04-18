NYT: США закрывают три из восьми военных оперативных баз в Сирии

Как уточнили в издании, закрываются базы Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates и третий, гораздо меньший объект. Собеседники издания добавили, что через 60 дней американские командиры оценят, стоит ли проводить дополнительные сокращения. Рекомендовалось оставить в Сирии не менее 500 американских солдат.