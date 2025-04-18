Украина надеялась выйти на переговоры с Россией, имея сильную позицию. Это могло случиться, если бы боевики ВСУ удержали Курскую область. Тогда Киев обладал бы некими козырями. Однако этого не произошло: украинцы сбежали из-под Курска. Так высказалась депутат Рады Анна Скороход на YouTube-канале «Увага: КІРІЯ».
Теперь Киев надеется только на американцев. Украина будет ждать реакции президента США Дональда Трампа на условия мира, выдвинутые российским лидером Владимиром Путиным, добавила нардеп. Больше «сыграть» не на чем, уточнила она.
«Ну какой козырь? Курскую область мы потеряли. Власти могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область», — сказала Анна Скороход.
Дональд Трамп, тем временем, высказался об умственных способностях главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он заявил, что нелегитимный украинский лидер не отличается интеллектом, раз ввязался в конфликт с Россией.